Матвеев: "Краснодар" был ближе к голу в матче Лиги чемпионов, чем "Порту"

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов был ближе к голу, чем португальский "Порту". Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал главный тренер краснодарцев Сергей Матвеев.

Для "Краснодара" домашняя игра против "Порту", которая завершилась со счетом 1:0 в пользу португальской команды, стала дебютной в Лиге чемпионов. Автором гола на 89-й минуте стал полузащитник гостей Сержиу Оливейра, который реализовал штрафной.

"На наш взгляд, матч был равным - "Порту" свой стандарт использовал, а мы нет, - сказал Матвеев. - В этом была большая разница, но концовка второго тайма полностью была за нами. Мы были намного ближе к забитому мячу, чем "Порту". В начале была некая нервозность, но второй тайм, на наш взгляд, был более качественным".

"Счет 0:1 не катастрофический. Там [в Порту] мы также можем преуспеть в голах", - отметил специалист, говоря об ответной игре.

По словам защитника Кристиана Рамиреса, игроки "Краснодара" намерены победить в ответном матче "Порту" благодаря атакующему футболу. "Сложно объяснить причины того, что мы пропускаем в конце матчей. Такие ошибки многого стоит, нужно улучшать свою игру. Теперь самое главное - выйти и побеждать за счет нашего атакующего футбола. Сегодня мы на равных играли весь матч", - сказал Рамирес.

Встреча в Порту пройдет на стадионе "Драгау" 13 августа. Начало игры - 22:00 мск.