Аленичев: "Краснодар" имеет минимальные шансы на выход в плей-офф квалификации ЛЧ

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Российский клуб "Краснодар" сохраняет минимальные шансы на выход в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов по футболу после домашнего поражения в первом матче третьего квалификационного раунда от португальского "Порту". Такое мнение ТАСС в среду высказал бывший полузащитник "Порту" и сборной России Дмитрий Аленичев.

Игра прошла в среду в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Порту". Гол на 89-й минуте со штрафного забил Сержиу Оливейра. Ответный матч в Португалии состоится 13 августа.

"Игра была ничейная, - сказал Аленичев. - Сейчас очень большое значение имеют стандартные положения, в каждой команде есть такие мастера, как Оливейра, который доказал свое высокое индивидуальное мастерство. Очень обидно, что пропустили гол в конце".

Аленичев отметил, что футболисты "Краснодара" совершали много ошибок в игре. "Ошибки были, конечно же, из-за большой нервозности, это особенно было видно в первом тайме. К тому же "Краснодар" уже не такой, каким был весной, клуб покинули Шарль Каборе, Маурисио Перейра, и не хватило времени, чтобы найти хорошую замену этим футболистам. А сейчас еще травмированы Виктор Классон и Юрий Газинский, это сегодня сыграло свою роль", - отметил 46-летний специалист.

"Шансы "Краснодара" на проход в следующую стадию минимальны. Конечно, бывают чудеса, российским болельщикам часто только на эти чудеса и приходится рассчитывать. Но я думаю, что такая опытная команда, как "Порту", вряд ли даст возможность "Краснодару" выиграть в Португалии и пройти дальше", - заключил Аленичев.

Аленичев выступал за "Порту" с 2000 по 2004 год. В составе португальского клуба россиянин становился двукратным чемпионом Португалии (2002/03, 2003/04) и обладателем кубка страны (2001, 2003), а также трехкратным обладателем Суперкубка Португалии (2001, 2003, 2004). Аленичев стал первым российским футболистом, который выиграл Лигу чемпионов (2004) и Кубок УЕФА (2003).