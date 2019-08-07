Футболист "Порту" Зе Луиш: матчи в Краснодаре всегда складываются эмоционально

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Первый матч третьего отборочного раунда футбольной Лиги чемпионов между "Краснодаром" и португальским "Порту" сложился эмоционально, как и все игры в этом российском городе. Такое мнение в эфире канала "Матч ТВ" высказал нападающий португальской команды Зе Луиш, который на протяжении четырех лет выступал за московский "Спартак" и перешел в "Порту" этим летом.

"Порту" одержал победу со счетом 1:0, забив гол на 89-й минуте. Его автором стал полузащитник Сержиу Оливейра, который реализовал штрафной. Стандартное положение у ворот "Краснодара" заработал Зе Луиш.

"В Краснодаре всегда было эмоционально и, конечно же, я счастлив тому, что мы забили. Россия мне очень нравится, и я бы вернулся сюда", - сказал Зе Луиш, отметив, что судья принял правильное решение, назначив штрафной за нарушение на нем, после которого "Порту" забил победный мяч.

В составе "Спартака" Зе Луиш провел против "Краснодара" восемь матчей, в которых отметился пятью голами, одной голевой передачей, а также заработанным пенальти. Ответный матч между российским и португальским клубами пройдет в Порту 13 августа. Начало игры - 22:00 мск.