Футболист "Краснодара" Спайич назвал судью Штилера главной звездой матча с "Порту"

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Главный арбитр Тобиас Штилер стал главной звездой первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Краснодаром" и португальским "Порту". Таким мнением с журналистами поделился защитник "Краснодара" Урош Спайич.

В среду "Краснодар" в своем первом матче в Лиге чемпионов уступил "Порту" на своем поле со счетом 0:1. Споры вызвал эпизод, когда полузащитник хозяев Вандерсон попал мячом в руку защитника "Порту" Ивана Маркано, но Штилер не назначил пенальти. Автором гола на 89-й минуте стал полузащитник гостей Сержиу Оливейра, который реализовал штрафной. Фол, зафиксированный в этом моменте, показался игрокам хозяев спорным.

"Этот матч должен был закончиться вничью, жалко, мы играли хорошо, но плохо, когда судья становится главной звездой на поле. Думаю, он должен был назначать пенальти в нашу пользу, я не знаю, как он смотрел, а потом в в конце игры он дает штрафной, думаю, контакта не было. Это тяжело для нас, мы сделали все, что смогли, показали, что можем играть с таким соперником", - заявил Спайич.

Ответная встреча пройдет 13 августа в Порту. "Мы будем делать все, что возможно во второй игре, посмотрим, что будет. Это сильный соперник, но у нас в запасе игра", - добавил футболист.

Победитель противостояния в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится с лучшим из пары "Истанбул" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция). В первом матче греческий клуб победил в гостях - 1:0.