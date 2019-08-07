Фьолусон: футболисты "Краснодара" не испытывали страха перед "Порту" в матче ЛЧ

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Игра третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против такой сильной команды, как "Порту", не вызвала страха у футболистов "Краснодара". Таким мнением с журналистами поделился защитник "Краснодара" Йон Фьолусон.

В среду "Краснодар" в своем первом матче в Лиге чемпионов уступил "Порту" на своем поле со счетом 0:1. Автором гола на 89-й минуте стал полузащитник гостей Сержиу Оливейра, который реализовал штрафной.

"Последние три дня мы готовились только к "Порту", специально, осознанно, поэтому мы сделали все, что смогли, мы вышли готовыми. Есть ответная игра, она становится более сложной, учитывая сегодняшний результат. Команды изучили друг друга, будет одинаково тяжело. Нет ничего невозможного", - заявил Фьолусон.

"У них получилось прижать нас к воротам, мы оборонялись, мы не делаем так обычно. Но мы их не боялись, это игра, никого не нужно бояться. Сейчас есть неприятные чувства, усталость, разочарование, но это футбол, это жизнь, завтра будем готовиться к следующим играм", - заключил Фьолусон.

Ответная встреча пройдет 13 августа в Порту. Победитель противостояния в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится с лучшим из пары "Истанбул" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция). В первом матче греческий клуб победил в гостях - 1:0.