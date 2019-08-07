Вандерсон: "Краснодар" еще имеет шансы пройти "Порту" в Лиге чемпионов

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. "Краснодар" имеет все шансы для того, чтобы пройти португальский "Порту" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Таким мнением с журналистами поделился полузащитник "Краснодара" Вандерсон.

В среду "Краснодар" в своем первом матче в Лиге чемпионов уступил "Порту" на своем поле со счетом 0:1. Автором гола на 89-й минуте стал полузащитник гостей Сержиу Оливейра, который реализовал штрафной.

"Мы вышли на игру уверенными в своих силах. Знаем, что "Порту" - сильная команда, мы постараемся показать свою лучшую игру, у нас есть все шансы пройти дальше. Поддержка болельщиков была очень сильной, она нам очень нужна. Судейство? Мы выходим на поле, чтобы делать свою работу, в чемпионате России тоже случаются спорные моменты", - заявил Вандерсон.

Ответная встреча пройдет 13 августа в Порту. "Сегодня была равная игра, думаю, в ответном матче будет так же. Шансы, чтобы выиграть, у нас будут", - добавил игрок.