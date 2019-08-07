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Лига чемпионов

Футболист "Краснодара" Игнатьев пропустил матч с "Порту" из-за травмы

К субботней игре в чемпионате России против "Рубина" форвард будет готов

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Небольшое растяжение не позволило нападающему "Краснодара" Ивану Игнатьеву принять участие в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальского "Порту". Об этом журналистам сообщил главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев.

Для "Краснодара" домашняя игра против "Порту", которая завершилась со счетом 1:0 в пользу португальской команды, стала дебютной в Лиге чемпионов. 20-летний Игнатьев на старте чемпионата России отметится двумя голами.

"Игнатьев получил на тренировке небольшое растяжение и к субботней игре в чемпионате России против казанского "Рубина" будет готов", - сказал Матвеев.

Ответная встреча пройдет 13 августа в Порту.

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