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Лига чемпионов

Тренер ФК "Порту" Консейсау восхищен стадионом "Краснодара"

По словам португальца, у "Краснодара" сумасшедшая инфраструктура
Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау EPA-EFE/JOSE COELHO
Описание
Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау
© EPA-EFE/JOSE COELHO

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" имеет отличный стадион и условия для работы. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер португальского "Порту" Сержиу Консейсау.

Стадион "Краснодар" был построен в 2016 году, арена вмещает более 35 тыс. зрителей.

"У "Краснодара" сумасшедшая инфраструктура. Хочется, что бы эта команда продолжала играть в Европе. У нее отличный стадион и условия для работы", - сказал Консейсау.

В среду "Порту" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в гостях обыграл "Краснодар" со счетом 1:0. "Нам было сложно, "Краснодар" - очень хороший соперник, с опытными игроками в составе. Мы показали хорошую командную игру, особенно в обороне, хотя должны были больше обострять. Мы только на половине пути, и нам будет сложно в ответном матче", - отметил тренер.

Ответная встреча пройдет 13 августа в Порту.

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