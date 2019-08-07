Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" Уэлбек перешел в "Уотфорд"

ТАСС, 8 августа. Английский нападающий Дэнни Уэлбек, выступавший за "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", стал футболистом "Уотфорда". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Уотфорда".

28-летний Уэлбек покинул "Арсенал" в июне и пребывал в статусе свободного агента. Срок действия контракта с новой командой не уточняется.

"Я выступал против "Уотфорда" и знаю этот клуб, - заявил Уэлбек. - Считаю, что в игре здесь мне удастся показать свои лучшие качества. В составе "Уотфорда" очень много хороших футболистов, у клуба есть вся необходимая инфраструктура".

Уэлбек в завершившемся сезоне провел за "Арсенал" 14 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Он перешел в "Арсенал" из "Манчестер Юнайтед", воспитанником которого является, в 2014 году. В составе "Манчестер Юнайтед" Уэлбек стал двукратным победителем чемпионата Англии (2009, 2013), Суперкубка Англии (2012, 2014) и Кубка английской лиги (2009, 2010), а также обладателем трофеев Лиги чемпионов (2008) и клубного чемпионата мира (2009). Вместе с "Арсеналом" Уэлбек дважды выиграл Кубок Англии (2015, 2017) и один раз - Суперкубок Англии (2018).

В составе сборной страны нападающий провел 42 встречи, в которых отличился 16 раз и сделал четыре голевые передачи. Он принял участие в чемпионате Европы 2012 года и в двух чемпионатах мира (2014, 2018).

В прошедшем сезоне "Уотфорд" занял 11-е место в чемпионате Англии. В финале Кубка Англии команда уступила "Манчестер Сити" (0:6). "Уотфорд" возглавляет бывший тренер казанского "Рубина" Хави Грасия.