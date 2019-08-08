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ATP

Хачанов вышел в третий круг теннисного турнира в Монреале, победив Вавринку

Встреча завершилась со со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2 в пользу 23-летнего россиянина
Карен Хачанов EPA-EFE/IAN LANGSDON
Описание
Карен Хачанов
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 8 августа. Российский теннисист Карен Хачанов во встрече второго круга турнира в Монреале (Канада) обыграл швейцарца Станисласа Вавринку и вышел в следующую стадию. Призовой фонд соревнований составляет около $6,3 млн.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2 в пользу российского теннисиста. Встреча длилась 2 часа 13 минут. Игра стала третьей между спортсменами на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Победы в двух предыдущих матчах одержал Вавринка.

В следующем круге Хачанов сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча пройдет 8 августа, время начала игры будет определено позднее.

Турнир завершится 11 августа.

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