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ATP

Рублев и Зверев вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Монреале в парном разряде

Встреча с канадским дуэтом Петер Полански / Брейден Шнур завершилась со счетом 1:6, 6:1, 10:8
Александр Зверев и Андрей Рублев EPA-EFE/WU HONG
Описание
Александр Зверев и Андрей Рублев
© EPA-EFE/WU HONG

ТАСС, 8 августа. Россиянин Андрей Рублев и немец Александр Зверев во встрече второго круга теннисного турнира в Монреале (Канада) в парном разряде обыграли канадский дуэт Петер Полански / Брейден Шнур и пробились в четвертьфинал. Призовой фонд соревнований составляет около $6,3 млн.

Матч завершился со счетом 1:6, 6:1, 10:8 в пользу российского и немецкого теннисистов. Встреча длилась 1 час 6 минут. В следующем круге Рублев и Зверев сыграют с дуэтом Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина). Матч пройдет 8 августа, начало - 23:00 мск.

В одиночном разряде Рублев не смог преодолеть квалификацию и попасть в основную сетку. Зверев же пробился в третий круг, где сыграет с грузином Николозом Басилашвили.

Турнир в Монреале завершится 11 августа.

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