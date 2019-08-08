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Мировой футбол

Футболисты "Барселоны" обыграли "Наполи" в товарищеском матче в США

Встреча завершилась со счетом 2:1
Жан-Клер Тодибо ("Барселона") и Дрис Мертенс ("Наполи") AP Photo/Lynne Sladky
Описание
Жан-Клер Тодибо ("Барселона") и Дрис Мертенс ("Наполи")
© AP Photo/Lynne Sladky

ТАСС, 8 августа. Футбольный клуб "Барселона" одержал победу над итальянским "Наполи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Майами (штат Флорида, США), завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей мячи забили Серхио Бускетс (38-я минута) и Иван Ракитич (79). Также автоголом у "Барселоны" отметился защитник Самуэль Умтити (42).

Команды проведут еще одну товарищескую встречу перед началом сезона. Матч состоится 11 августа и начнется в полночь по московскому времени.

"Барселона" стартует в чемпионате Испании 16 августа встречей против "Атлетика". "Наполи" первую игру итальянского первенства проведет 24 августа на выезде против "Фиорентины".

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