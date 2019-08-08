Юран: сложно назвать "Спартак" фаворитом в матче Лиги Европы против "Туна"

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный клуб "Спартак" не является фаворитом в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского "Туна", шансы команд - 50 на 50. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий красно-белых, а также сборных СССР, СНГ и России Сергей Юран. 8 августа "Спартак" в Швейцарии проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Туна". Игра состоится в Туне, начало встречи - 20:00 мск. Ответный матч пройдет 15 августа в Москве (начало - 19:45 мск).

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"Не уверен, что "Спартак" удачно сыграет с "Туном", - сказал Юран. - Видел матчи команды в чемпионате России, она идет на 11-м месте, но еще не играла с лидерами премьер-лиги. Предстоящая игра будет непредсказуемой. По тем матчам, что я смотрел, сложно сказать, что против швейцарцев "Спартак" будет фаворитом". "Шансы - 50 на 50. Я исхожу из реальности, вижу, в каком состоянии находится "Спартак". Центральные защитники бьют по чужим воротам больше других игроков, они - самые опасные в команде. Это говорит о проблемах. Игроки обороны должны отбирать мячи, а они еще и забивают, очки приносят", - добавил он. Летняя селекция "Спартака" Летом клуб расторг контракты с защитниками Сальваторе Боккетти и Дмитрием Комбаровым, а также полузащитником Денисом Глушаковым. Кроме того, "Спартак" продал хавбеков Софьяна Ханни и Фернандо в катарскую "Аль-Гарафу" и китайский "Бэйцзин Гоань" соответственно, а также нападающих Луиса Адриано (бразильский "Палмейрас") и Зе Луиша (португальский "Порту"). В межсезонье состав команды пополнил нападающий итальянской "Ромы" Эсекель Понсе.

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