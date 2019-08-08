Мактавиш: "Локомотиву" по силам стать чемпионом КХЛ

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" способен завоевать Кубок Гагарина в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер железнодорожников Крэйг Мактавиш.

60-летний Мактавиш возглавил команду в межсезонье, сменив на посту главного тренера Дмитрия Квартальнова. "Локомотив" в сезоне-2018/19 занял третье место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф в четвертьфинале уступил в серии петербургскому СКА со счетом 1-4.

"Мы хотим выиграть Кубок Гагарина, у нас есть все, и мы сделаем все возможное для этого. Мы будем стараться побеждать в каждом матче, когда ты не выигрываешь, то не получаешь никакого удовольствия", - отметил Мактавиш.

На предсезонном турнире в Сочи "Локомотив" одержал две победы в четырех матчах. Команда Мактавиша переиграла "Авангард" (3:1) и рижское "Динамо" (3:2) и уступила олимпийской сборной России (1:4) и СКА (0:4).

"Мне понравился город Сочи - это красивое место. Некоторые вещи команда делала хорошо, но во многих аспектах игры нам предстоит прибавить - это естественно для нынешнего времени года. Я доволен самоотдачей игроков на протяжении всего турнира, это всегда важно. Нам нужно улучшать игру в атаке и реализацию, у нас 36 человек в команде, и нам необходимо наладить атакующую игру", - пояснил Мактавиш.

В первом матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" 4 сентября примет "Спартак".