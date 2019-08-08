Боксер Алоян примет участие в отборочном турнире к ОИ-2020

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российский боксер Михаил Алоян в мае 2020 года примет участие в отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

"Запрета для участия профессионалов нет. Мы планируем выступить в отборочном турнире, который пройдет в мае в Токио. При этом мы посмотрим, как выступит представитель сборной России на еще одном квалификационном турнире - в марте", - сказал Кравцов.

Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне. После обнаружения в его допинг-пробе запрещенных веществ, спортсмен был лишен серебряной медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В профессиональной карьере Алоян одержал четыре победы и потерпел одно поражение.