Магомедшарипов может провести два боя в UFC до конца года

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов может провести два поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) до конца года. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Ближайший бой Магомедшарипов проведет 18 октября в Бостоне против американца Кэлвина Каттара.

"Все будет зависеть от того, как пройдет бой с Каттаром. Если не будет проблем, то Забит может еще раз подраться до конца года", - сказал Магомедов.

В активе 28-летнего Магомедшарипова 17 побед и одно поражение в ММА. В UFC на счету спортсмена пять поединков, во всех из которых он побеждал. Последний бой россиянин провел 3 марта, в котором победил американца Джереми Стивенса единогласным решением судей.