Россияне Быканов и Самодай не смогли выйти из группы на ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россияне Руслан Быканов и Валерий Самодай завершили борьбу на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.

В заключительном матче группы А россияне проиграли австрийцам Александру Хуберу и Кристофу Дресслеру со счетом 21:17, 15:21, 13:15. В другом матче группы латвийцам Мартину Плавинсу и Эдгару Тоцу было засчитано техническое поражение, они должны были сыграть против норвежцев Андерса Бернтсена Мола и Кристиана Сандли Сорума.

Быканов и Самодай заняли последнее место в группе, набрав три очка. Напрямую в 1/8 финала вышла норвежская пара, которая не проиграла ни одной встречи на групповой стадии. В стыковых матчах за право выступить в 1/8 финала сыграют немецкая и латвийская пары, которые заняли второе и третье места соответственно.

На групповом этапе играют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.