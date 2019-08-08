Семак: немногие команды РПЛ могут играть в обороне так, как "Динамо"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) имеет немного футбольных клубов, которые играют в обороне так, как московское "Динамо". Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Динамо" - очень организованная команда, в этом сезоне действует более агрессивно, встречает более высоко, - сказал Семак. - Думаю, что немногие команды способны на такую игру в обороне в нашей премьер-лиге. Что касается атакующих действий, с появлением новых игроков команда стала сильнее. Нас ждет очень тяжелый матч".

Также главный тренер "Зенита" заверил журналистов в том, что матчи против "Динамо" и "Рубина" не являются для него принципиальными. Главным тренером московского клуба является Дмитрий Хохлов, с которым Семак играл за ЦСКА и сборную России. Одним из тренеров казанской команды является Роман Шаронов, вместе с которым полузащитник выступал за клуб из столицы Татарстана.

"Интриг точно нет, подтекста как такового тоже нет, - отметил он. - И Дима Хохлов, и Рома Шаронов друзья в жизни на протяжении многих лет, но жизнь - это жизнь, а работа - это работа. Я очень рад за Хохлова - сейчас появилась возможность приглашать игроков, которые ему нужны, чтобы усиливать потенциал команды. Также и за Рому Шаронова, который прекрасно дебютировал".

"Я всегда радуюсь их успехам, но в противостоянии друг с другом, понятно, что всем нужна победа. Игры никак не отражаются на наших отношениях", - добавил главный тренер сине-бело-голубых.