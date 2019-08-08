Всероссийская федерация волейбола принесет извинения за жест тренера женской сборной

В среду Международная федерация волейбола получила жалобу от Федерации волейбола Южной Кореи на жест Бузато. После матча с командой Южной Кореи, состоявшегося 4 августа, появилась фотография, на которой специалист растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза.

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) принесет официальные извинения за жест старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато после матча олимпийской квалификации с командой Южной Кореи, но не станет наказывать специалиста. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

"Мы все расстроены. И Бузато тоже. Мы принесем официальные извинения, но о санкциях к тренеру речи не хотим вести", - сказал Яременко.

"Факт, на который обратили внимание наши соперники, конечно, неприятный. Но Серджио 20 лет работает для российского волейбола, он был и остается интеллигентным парнем. Он уже объяснил, что не хотел никого обидеть, это было сделано на радостях и эмоциях - он показал, что сборная едет на Олимпиаду в Японию. Он сам не рад, что так его интерпретировали - он не пытался унизить команду соперника", - добавил он.

Сборная России вышла на Олимпиаду-2020, обыграв в решающем матче команду Южной Кореи со счетом 3-2 в рамках отборочного турнира в Калининграде.