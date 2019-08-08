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Допинг в спорте

РУСАДА за первые семь месяцев 2019 года проверило на допинг 733 российских легкоатлетов

Второе место по числу тестируемых с начала года представителей олимпийских видов спорта занимают тяжелоатлеты
Здание РУСАДА Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание РУСАДА
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по июль 2019 года чаще всего проверяло на допинг представителей легкой атлетики. Согласно материалам, предоставленным РУСАДА ТАСС, за первые семь месяцев было протестировано 733 легкоатлета.

Второе место по числу тестируемых с начала 2019 года представителей олимпийских видов спорта занимают тяжелоатлеты (223). В первые семь месяцев 2019 года также были проверены 153 пловца, 139 лыжников и 98 биатлонистов.

По сравнению с июнем число протестированных на допинг российских легкоатлетов увеличилось на 58 человек.

Как сообщал ранее ТАСС, представители легкой атлетики лидируют по числу индивидуальных тестирований. По девять раз были проверены на допинг бегуны Сергей Дубровский, Владимир Никитин, Валентин Смирнов и Анастасия Шукшина, а также ходоки Елена Лашманова и Дементий Чепарев.

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Допинг
Летние олимпийские виды спорта
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