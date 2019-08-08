Волейболистка Холомина получила травму во время матча ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россиянка Светлана Холомина получила травму во время заключительного матча группового этапа на чемпионате Европы по пляжному волейболу, который проходит в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Европейской конфедерации волейбола.

В четверг Холомина в паре с Надеждой Макрогузовой потерпела поражение во встрече группы H от испанок Лилианы Фернандес и Эльсы Бакерисо (17:21, 4:21). В концовке матча Холомина повредила колено. После игры Фернандес и Бакерисо помогли россиянке добраться до бригады врачей, неся российскую спортсменку на руках.

Макрогузова и Холомина заняли второе место в группе, набрав пять очков. Российские волейболистки 9 августа сыграют в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала, соперницы россиянок определятся позднее. Фернандес и Бакерисо напрямую вышли в 1/8 финала, заняв первое место в группе.

На групповом этапе играют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.