Форвард ЦСКА Чалов стал одним из самых проверяемых на допинг футболистов РФ в 2019 году

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов догнал защитника грозненского "Ахмата" Андрея Семенова по числу пройденных в 2019 году тестирований у сотрудников Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, оба футболиста в текущем году по три раза сдавали тесты на допинг.

Чалов, которому в апреле исполнился 21 год, проходил тестирование в январе, июне и июле, 30-летний Семенов - в марте (дважды) и в мае. В 2018 году Чалов проверялся на допинг четыре раза, Семенов - шесть.

По информации британских СМИ, английский футбольный клуб "Кристал Пэлас" проявляет интерес к Чалову. Сообщалось, что английская команда предложила за форварда £23 млн (около $28 млн).

В сезоне-2018/19 Чалов принял участие в 37 матчах в различных турнирах за московский клуб, забив 17 мячей и сделав семь результативных передач. В текущем сезоне в четырех матчах чемпионата России он забил два гола и отметился одной результативной передачей. За первую команду армейцев Чалов выступает с 2017 года, став обладателем Суперкубка России в 2018 году.