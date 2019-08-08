Эксперт: несыгранность футболистов "Спартака" может привести к проблемам в игре с "Туном"

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Отсутствие сыгранности между игроками "Спартака", которые присоединились к клубу в летнее трансферное окно, и остальными футболистами команды может стать причиной проблем для красно-белых в гостевом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского "Туна". Такое мнение ТАСС в четверг высказал бывший футболист "Спартака" Игорь Шалимов.

"Думаю, что "Спартак" не является очевидным фаворитом в матче против "Туна", - сказал Шалимов. - Если "Спартак" забьет и не проиграет, то будут большие шансы на проход в следующую стадию. Про швейцарцев мы мало что знаем и не представляем, что такое "Тун", поэтому сложно делать какие-то предположения. Но сегодня никого просто так не обыграешь, тем более, в Лиге Европы".

Летом "Спартак" покинули семь игроков - клуб расстался с защитниками Сальваторе Боккетти и Дмитрием Комбаровым, полузащитниками Фернандо, Софьяном Ханни и Денисом Глушаковым, а также нападающими Зе Луишем и Луисом Адриано. "Спартак" взял в аренду из дортмундской "Боруссии" чемпиона мира в составе сборной Германии Андре Шюррле, приобрел полузащитников Гуса Тила, Резиуана Мирзова, Малколма Баду и нападающих Йордана Ларссона и Эсекьеля Понсе. Также в команду вернулся полузащитник Зелимхан Бакаев, который сезон-2018/19 провел в аренде в тульском "Арсенале".

"Сейчас в "Спартаке" происходят большие перемены, основной состав серьезно обновился, новые игроки еще не успели адаптироваться. У "Спартака" в предстоящем матче могут возникнуть проблемы из-за несыгранности между новичками и другими футболистами. Мы практически не видели новичков в деле, не ясно, вписываются ли они в игру красно-белых. В матче против "Туна" многое будет решать индивидуальное мастерство", - добавил Шалимов.

Ответная встреча состоится 15 августа на "Открытие-Арене".