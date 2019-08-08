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Футбол в России

"Ростов" является самым тестируемым на допинг футбольным клубом в новом сезоне РПЛ

Всего в июле прошли тестирование 26 игроков клубов Российской премьер-лиги
Футболисты "Ростова" Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Футболисты "Ростова"
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" из Ростова-на-Дону по итогам первого месяца Российской премьер-лиги (РПЛ) стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубом. Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, в июле было протестировано пять футболистов команды.

В июле допинг-тестирование прошли защитник Евгений Чернов, полузащитники Алексей Ионов, Бактиёр Зайнутдинов, Александр Зуев и Роман Еременко, для которого эта проверка стала второй с начала 2019 года.

Всего в июле прошли допинг-тестирование 26 футболистов клубов РПЛ. Второе место по числу проверок занимает московский "Спартак", у которого было протестировано четыре футболиста: полузащитники Александр Ташаев, Наиль Умяров, Аяз Гулиев и нападающий Георгий Мелкадзе. Для Гулиева и Мелкадзе это были вторые проверки на допинг с начала 2019 года.

По два футболиста прошли тест в июле у футбольных клубов "Динамо", "Зенит", "Локомотив", "Оренбург", "Рубин", "Сочи", "Тамбов" и ЦСКА, один футболист - из тульского "Арсенала". Игроки клубов "Ахмат", "Краснодар", "Крылья Советов", "Урал" и "Уфа" не сдавали тесты на допинг в июле.

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