Четвертой командой предсезонного турнира по хоккею в Челябинске станет сборная трех клубов

ТАСС, 8 августа. Сборная, составленная из игроков челябинского "Трактора", череповецкой "Северстали" и магнитогорского "Металлурга", заменит пекинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" на Кубке губернатора Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба "Трактора".

Ранее пресс-служба китайской команды сообщила, что клуб не сможет принять участие в турнире из-за проблем с визами.

"В качестве выхода из ситуации, сложившейся не по вине хоккейного клуба "Трактор", было принято решение создать сборную Кубка губернатора Челябинской области. В ее состав войдут две пятерки из челябинского клуба, по одной - из "Металлурга" и "Северстали". Из-за этого также изменится расписание турнира, уточнение клуб предоставит позже", - говорится в сообщении.

Кубок Губернатора Челябинской области пройдет с 10 по 13 августа.