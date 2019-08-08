Около 400 болельщиков "Спартака" посетят гостевой матч с "Туном" в Лиге Европы

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Организованная поддержка российского клуба "Спартак" на гостевом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против швейцарского "Туна" будет составлять примерно 400 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Туна".

Матч пройдет в четверг, начало - 20:00 мск. Ранее пресс-служба "Туна" сообщила ТАСС, что клуб выделил 564 билета для болельщиков гостей.

"Мы ожидаем от 300 до 400 болельщиков московской команды", - заявили в пресс-службе.

Ответная игра состоится 15 августа на "Открытие-Арене".