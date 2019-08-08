Фролова и Ганенко сыграют в "стыках" за выход в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россиянки Анастасия Фролова и Александра Ганенко потерпели поражение в заключительном матче группы B на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.

Россиянки уступили немкам Лауре Людвиг и Марграрете Козух со счетом 14:21, 18:21. В другом матче группы финкам Таре Лахти и Анниине Парккинен было засчитано техническое поражение, они должны были сыграть против швейцарок Йоаны Хайдрих и Аноук Верж-Депре.

Напрямую в 1/8 финала из группы В вышли немки, занявшие первое место, российская и швейцарская пары поборются за выход в 1/8 финала в стыковых матчах.

На групповом этапе играют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.