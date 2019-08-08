Тренер сборной РФ по волейболу заявил, что определится с будущим клубом после Кубка мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Главный тренер мужской сборной России по волейболу и кемеровского "Кузбасса" Туомас Саммельвуо заявил, что в данный момент не время говорить о его возможном переходе в петербургский "Зенит". Об этом он рассказал журналистам во время предматчевой пресс-конференции, посвященной отборочному турниру на Олимпийские игры 2020 года.

Ранее портал "Бизнес-онлайн" сообщил о том, что Саммельвуо со следующего сезона станет главным тренером петербургского "Зенита". 43-летний финский специалист имеет действующий контракт с "Кузбассом", который в сезоне-2018/19 привел к победе в чемпионате России, в сезоне-2019/20 клубу предстоит дебютировать в Лиге чемпионов. В январе 2017 года специалист продлил соглашение с клубом до конца сезона-2021/22. Исполнительный директор "Кузбасса" Сергей Ломако 2 августа заявил ТАСС, что "никаких переговоров о возможном переходе Саммельвуо в любой другой клуб не идет".

"Что касается клуба "Кузбасс", "Зенит" (Санкт-Петербург) и многих других клубов [в которые специалист может перейти], то сейчас не время говорить об этом. Я не читаю прессу, не слежу за этим. Что будет потом, будет ясно после Кубка мира", - сказал Саммельвуо.

Саммельвуо с 2016 года возглавляет кемеровский "Кузбасс". Ранее он возглавлял сборную Финляндии. С 2019 года стал главным тренером сборной России. Национальная команда под руководством финского специалиста стала победителем Лиги наций.

Матчи отборочной группы Е пройдут в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа. Сборная России сыграет с командами Ирана, Кубы и Мексики.

Кубок мира пройдет с 1 по 15 октября в Японии. В нем примут участие 12 сборных, включая национальную команду России. Сборная России дважды становилась победителем турнира (1999, 2011).