Чемпион России в составе "Зенита" Заболотный перешел в ФК "Сочи"

ТАСС, 8 августа. Российский нападающий Антон Заболотный перешел из петербургского "Зенита" в футбольный клуб "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба сочинской команды.

Подробности соглашения с 28-летним футболистом не сообщаются.

Заболотный стал седьмым футболистом, этим летом перешедшим из "Зенита" в "Сочи", который впервые пробился в высший дивизион чемпионата России. Ранее состав сочинского клуба пополнили российские защитники Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и Иван Новосельцев, эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, российские нападающие Дмитрий Полоз и Андрей Мостовой (на правах аренды).

Заболотный перешел из "Тосно" в "Зенит" в январе 2018 года за €1,5 млн (по данным Transfermarkt). В составе петербургского клуба футболист провел 44 встречи, в которых четырежды отличился и сделал четыре голевые передачи, в прошлом сезоне он стал чемпионом России вместе с "Зенитом". Ранее воспитанник московского ЦСКА Заболотный выступал за воронежский "Факел", "Уфу", брянское "Динамо", "Урал" и астраханский "Волгарь-Газпром" (сейчас клуб называется "Волгарь"). В составе сборной России Заболотный принял участие в девяти встречах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" занимает предпоследнее, 15-е место, набрав одно очко после четырех матчей. В пятом туре "Сочи" на выезде сыграет с ЦСКА 11 августа. "Зенит" лидирует в чемпионате России с 10 очками, в пятом туре петербургский клуб на выезде сыграет с московским "Динамо", игра пройдет 10 августа.