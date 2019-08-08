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ЧМ-2022 по футболу

IT-компания из Татарстана автоматизирует доступ болельщиков на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Компания выбрана поставщиком системы контроля и управления доступа зрителей на стадион "Аль-Райан"

КАЗАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Резидент технопарка в сфере высоких технологий "ИТ-парк" (Татарстан) поставит систему контроля и доступа зрителей на стадион во время чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ИТ-парка.

"Резидент ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк", компания "Инфоматика" выбрана официальным поставщиком системы контроля и управления доступа зрителей на стадион "Аль-Райан" на играх чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Компания "Инфоматика" успешно прошла все требуемые тесты и проверки, адаптировав систему турникетов серии Horizon, автоматических калиток Navigare к задачам и требованиям не только Международной федерации футбола, но и специфики Катара, который заслужил звание одной из самых сложных стран в мире с точки зрения погодных условий из-за сочетания жары, повышенной влажности и песчаной пыли", - говорится в сообщении.

Решение, которое предложила российская компания, планируется реализовать на строящемся стадионе "Аль-Райан", который рассчитан на 40 тыс. зрителей.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах в семи городах.

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