Месси, Роналду и Мане претендуют на звание лучшего нападающего Лиги чемпионов - 2018/19

Также на звание лучшего форварда претендует сенегалец Садио Мане из английского "Ливерпуля".

ТАСС, 8 августа. Аргентинский футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси и португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вошли в число претендентов на звание лучшего нападающего прошедшего сезона Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ван Дейк, Месси и Роналду претендуют на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

Номинантами на звание лучшего полузащитника стали голландец Френки де Йонг ("Аякс", ныне - "Барселона") датчанин Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм", Англия) и англичанин Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"). На звание лучшего защитника претендуют англичанин Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), голландец Маттейс де Лигт ("Аякс", ныне - "Ювентус") и еще один представитель Нидерландов Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"). На звание лучшего голкипера претендуют бразилец Алиссон ("Ливерпуль"), француз Уго Льорис ("Тоттенхэм") и немец Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").

Также УЕФА объявил номинантов на звания лучшего игрока Лиги Европы, среди которых француз Оливье Жиру ("Челси", Англия), бельгиец Эден Азар ("Челси", ныне - "Реал") и серб Лука Йович ("Айнтрахт", ныне - "Реал").

Победители станут известны в ходе жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые пройдут в Монако 29 августа и 30 августа соответственно.

Победу в Лиге чемпионов шестой раз в истории одержал "Ливерпуль", победив в финале "Тоттенхэм" со счетом 2:0, лучшим бомбардиром турнира стал Месси (12 голов). В финале Лиги Европы "Челси" обыграл английский "Арсенал" со счетом 4:1, лучшим бомбардиром турнира стал Жиру, на счету которого 11 голов.