Российский пловец Морозов стал первым на этапе Кубка мира на дистанции 50 м вольным стилем

ТАСС, 8 августа. Россиянин Владимир Морозов победил на дистанции 50 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в китайском Цзинане.

Россиянка Симонова завоевала золото в плавании на 200 м брассом на этапе КМ в Китае

27-летний россиянин показал результат 21,50 секунды. Второе место занял американец Эндрю Майкл (22,16), третьим финишировал китаец Юй Хэсинь (22,31).

Ранее россиянка Виталина Симонова одержала победу на дистанции 200 м брассом.

Морозов является трехкратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. Также в активе пловца бронза Олимпийских игр 2012 года в эстафете.

На завершившемся в Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года россиянин завоевал серебро в составе российской команды в эстафете 4 по 100 м вольным стилем и бронзу - в комбинированной эстафете 4 по 100 м.

Этап Кубка мира по плаванию в Китае завершится 10 августа.