Белевцев и Шлейхер завоевали золото чемпионата Европы в прыжках в воду с вышки

ТАСС, 8 августа. Россияне Александр Белевцев и Никита Шлейхер завоевали золотые медали в синхронных прыжках с вышки на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Турнир проходит в Киеве.

Россияне показали результат 417,30 балла. Второе место заняли украинцы Олег Сербин и Алексей Середа (413,16), бронза досталась британцам Мэттью Диксону и Ноа Уильямсу (412,56).

Белевцев и Шлейхер завоевали первую золотую награду российской сборной на чемпионате в Киеве. Всего в активе сборной России теперь четыре награды - одна золотая, одна серебряная и две бронзовые. Ранее серебряные награды завоевали Виталия Королева, Екатерина Беляева, Илья Молчанов и Виктор Минибаев в командных соревнованиях. Бронзовыми призерами стали Беляева и Юлия Тимошинина (синхронные прыжки с вышки), а также Тимошинина в индивидуальных прыжках с вышки.

21-летний Шлейхер впервые в карьере завоевал золотую медаль первенства Европы, ранее он выигрывал одну серебряную и три бронзовые награды на чемпионатах Европы. В его активе золото и серебро Европейских игр 2015 года. Для 21-летнего Белевцева золото на турнире в Киеве также стало первым в карьере, ранее он становился серебряным призером европейского первенства в 2017 году.

Сборная России поднялась на третье место в общекомандном зачете. Лидирует в медальном зачете сборная Украины (2-2-0), второй идет команда Германии (2-1-0). Чемпионат Европы в Киеве завершится 11 августа.