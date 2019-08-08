Дзюдоист Башаев не успел восстановиться к чемпионату мира после операции

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2018 года Тамерлан Башаев не сможет помочь сборной России на предстоящем чемпионате мира по дзюдо, поскольку не успел восстановиться после травмы. Об этом ТАСС сообщил тренер мужской сборной страны Хасанби Таов.

В четверг Федерация дзюдо России огласила состав на чемпионат мира, который пройдет с 25 августа по 1 сентября в Токио.

"При подготовке к чемпионату мира два спортсмена получили травмы - Михаил Игольников и Тамерлан Башаев. Игольникова мы все же заявили для участия в командном турнире, а вот Башаев, который выступает в категории свыше 100 кг, не успел восстановиться после операции", - сказал Таов.

"В остальном заявили сильнейших, так что ожидаем хорошего выступления. У нас много молодых и перспективных ребят, которые еще ни разу не боролись на чемпионатах мира. Но есть и титулованные спортсмены, так что в сборной сейчас сплав опыта и молодости", - добавил он.

Тренер рассказал, что 10 августа национальная команда отправится во Владивосток, где проведет заключительный тренировочный сбор перед стартом на чемпионате мира. "Никакого медального плана у нас нет, но ребята должны хорошо выступить. Главное, чтобы в нас верили болельщики, тогда все сложится успешно", - заметил Таов.

На чемпионате мира 2018 года в Баку российские дзюдоисты завоевали одну серебряную и три бронзовые медали.