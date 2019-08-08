Эксперт: судейство в матче "Краснодар" - "Порту" не соответствовало уровню игры команд

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Работа немецкой судейской бригады на первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Краснодаром" и португальским "Порту" не соответствовала уровню игры команд. Такое мнение ТАСС в четверг высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

Матч прошел в среду в Краснодаре и завершился со счетом 1:0 в пользу "Порту". Главным арбитром встречи был назначен Тобиас Штилер, ассистентами являлись Кристиан Гиттельман и Рафаэль Фольтин. На 52-й минуте бразильский полузащитник хозяев Вандерсон пытался сделать пас в штрафной площади "Порту", однако мяч попал в руку испанского защитника Ивана Маркано.

"Это была чистая игра рукой, - сказал Хусаинов. - Игрок получил выгоду, сыграв рукой в том эпизоде и прервав прострел в штрафную площадь. Этот момент лучше видел ассистент главного арбитра, но он никак не отреагировал. А ведь работала немецкая бригада, у них в чемпионате хороший уровень судейства".

Также Хусаинов не согласился с решением Штилера о назначении штрафного удара в ворота "Краснодара" на 88-й минуте матча, после которого был забит единственный мяч в игре. "Судья слишком далеко находился от эпизода и не смог увидеть, что там игрок "Краснодара" сыграл в мяч, и никакого фола не было. Могу лишь сказать, что качество судейства не соответствовало уровню игры команд", - заключил Хусаинов.

Ответная игра состоится 13 августа в Португалии (начало - 22:00 мск).