Власенко: российские прыгуны в воду на ЧЕ в Киеве выступают в атмосфере гостеприимства

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российская команда по прыжкам в воду на чемпионате Европы в Киеве выступает в атмосфере гостеприимства. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко, который посетил украинскую столицу во время проведения соревнований.

В четверг россияне Александр Белевцев и Никита Шлейхер завоевали золотые медали чемпионата Европы в синхронных прыжках с вышки. Для российской команды это золото стало первым на турнире, который продлится в Киеве до 11 августа.

"Киев встретил нас очень гостеприимно, на улицах с нами здороваются, желают удачи, - рассказал Власенко. - Я даже не ожидал, что здесь нас так любят. Гостеприимство, как в старые добрые времена. Очень благодарен президенту Федерации прыжков в воду Украины Игорю Лысову, который создал великолепные условия для проведения соревнований. Он, кстати, первый, кто поздравил меня с победой наших ребят".

"По уровню организации даже не сравнить с завершившимся недавно чемпионатом мира в Кванджу, где зрительские трибуны пустовали", - отметил он.

Всего в активе сборной России теперь четыре награды чемпионата Европы - одна золотая, одна серебряная и две бронзовые. Ранее серебряные награды завоевали Виталия Королева, Екатерина Беляева, Илья Молчанов и Виктор Минибаев в командных соревнованиях. Бронзовыми призерами стали Беляева и Юлия Тимошинина (синхронные прыжки с вышки), а также Тимошинина в индивидуальных прыжках с вышки.

Сборная России поднялась на третье место в общекомандном зачете. Лидирует в медальном зачете сборная Украины (2-2-0), второй идет команда Германии (2-1-0).