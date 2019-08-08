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ATP

Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Монреале

В третьем круге он победил чилийца Кристиана Гарина со счетом 6:3, 6:3
Даниил Медведев EPA-EFE/ERIK S. LESSER
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/ERIK S. LESSER

ТАСС, 8 августа. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл чилийца Кристиана Гарина в матче третьего круга турнира в Монреале (Канада). Призовой фонд соревнований составляет около $6,3 млн.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу 23-летнего россиянина. Встреча длилась 1 час 10 минут. Соперники впервые встречались между собой на турнире под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В 1/4 финала Медведев, посеянный на турнире под восьмым номером, встретится с австрийцем Домиником Тимом (2).

Турнир в Монреале завершится 11 августа.

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