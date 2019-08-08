"Спартак" обыграл "Тун" в первом матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

ТУН /Швейцария/, 8 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" обыграли швейцарский "Тун" со счетом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Туне в присутствии 6150 зрителей, что составляет около 14% от населения города.

В составе "Спартака" голы забили Эсекьель Понсе (22-я минута) и Зелимхан Бакаев (29, 73). У швейцарского клуба отличились Ниас Хефти (52) и Симоне Рапп (59). На 66-й минуте матча нападающий "Спартака" Андре Шюррле не сумел реализовать заработанный им пенальти, удар немца отразил голкипер Гийом Фэвр.

"Спартак" провел 14-й матч против швейцарских команд в истории и одержал седьмую победу. Ранее соперниками москвичей были "Базель" (две победы, одна ничья, три поражения), "Люцерн" (одна победа, одна ничья), "Сьон" (две победы), "Цюрих" (одна победа) и "Санкт-Галлен" (одна ничья, одно поражение).

Лучшим результатом "Спартака" в еврокубках в XXI веке является выход в четвертьфинал Лиги Европы в сезоне-2010/11, когда команда по сумме двух встреч уступила португальскому "Порту" (1:5, 2:5). В постсоветской истории красно-белые доходили до полуфинала Кубка обладателей кубков (1992/93) и Кубка УЕФА (1997/98). "Тун" в пятый раз в истории попал в розыгрыш еврокубков. Лучшим результатом швейцарской команды является участие в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2005/06, в последний раз швейцарский клуб проходил квалификацию в сезоне-2013/14, попав в групповой раунд Лиги Европы.

Ответная встреча состоится 15 августа на "Открытие-Арене", начало матча - 19:45 мск. Команда, которая окажется сильнее по сумме двух встреч, в следующем квалификационном раунде Лиги Европы встретится с победителем противостояния между португальской "Брагой" и датским "Брондбю" (первый матч - 4:2). Проигравший завершит выступление в еврокубках.

Прессинг "Спартака" принес плоды

Первые минуты матча прошли с территориальным преимуществом "Туна", но ударам Мигеля Кастромана из-за штрафной не хватило точности. Долгое время команда главного тренера Олега Кононова не могла надолго задержаться с мячом на половине поля соперника, позволяя швейцарцам чередовать позиционные и скоростные атаки. Первый опасный момент у ворот голкипера "Спартака" Александра Максименко возник после углового, когда Никки Хавенаар выиграл борьбу в воздухе, но пробил над перекладиной.

"Спартак" открыл счет в результате ошибки вратаря "Туна" Фавра, который под малочисленным прессингом отдал неточную передачу - Резиуан Мирзов попытался самостоятельно наказать швейцарцев за оплошность, но потерял мяч. Тот отскочил к Понсе, а форвард уверенно открыл счет. Этот мяч стал первым для него в составе "Спартака". Кроме того, этот гол стал первым для красно-белых в сезоне-2019/20 с игры, а также первым для российских клубов в текущей еврокубковой кампании.

Открыв счет, российская команда отошла назад, тем самым вынуждая соперника действовать более активно. "Тун" шел вперед, не стесняясь силовой борьбы, а в одном из таких эпизодов на искусственном газоне повреждение получил капитан гостей Георгий Джикия. Защитнику оперативно оказали помощь, он смог продолжить игру.

"Спартак" выжидал момента для опасной контратаки недолго - всего через семь минут после гола Понсе красно-белые удвоили преимущество. Вернувшийся из аренды в тульском "Арсенале" Бакаев, получив мяч на правом фланге, взял игру на себя и пробил из-за штрафной с левой ноги. Фавр оказался не готов к этому, к 30-й минуте "Спартак" повел с комфортным счетом. Оставшееся до перерыва время команды провели, не сумев создать по-настоящему опасных моментов.

Шюррле не забил пенальти, но все равно помог

После перерыва игра изменилась в худшую для "Спартака" сторону. "Тун" начал действовать гораздо агрессивнее, а российская команда оказалась не готова к этому. Швейцарцам удалось зеркально повторить случившееся в первом тайме - за семь минут хозяева поля при попустительстве защитников москвичей забили два мяча. Их авторами стали Хефти и Рапп.

Сразу после второго пропущенного мяча Кононов снял с игры Джано Ананидзе, выпустив вместо него чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии Шюррле. 28-летний немец почти сразу же мог оправдать доверие тренера, заработав пенальти. Он сам пошел исполнять удар с одиннадцатиметровой отметки, но не сумел переиграть голкипера. Титулованный новичок "Спартака" не стал сильно переживать из-за нереализованного момента и через несколько минут все же вписал свою фамилию в протокол матча, отдав голевую передачу на Бакаева, который оформил дубль, 23-летний Бакаев впервые отличился в составе "Спартака" в официальных матчах, а также впервые забил два мяча в одной встрече в карьере.

При счете 3:2 в пользу российской команды борьба ожесточилась. "Тун" ни в коем случае не хотел отправляться в Москву с домашним поражением в пассиве. Швейцарцы большими силами пошли вперед, давая "Спартаку" шанс поймать себя на контратаках. У красно-белых было несколько неплохих полумоментов, но они не смогли ими воспользоваться.

Для выхода в следующий раунд квалификации Лиги Европы "Спартаку" в ответной игре нужно побеждать с любым счетом, сыграть вничью или уступить со счетом 0:1 или 1:2, если основное время закончится победой "Туна" со счетом 3:2, будет назначено дополнительное время и в случае необходимости - серия пенальти.