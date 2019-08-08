Кононов: капитан ФК "Спартак" Джикия в матче с "Туном" доверил пробить пенальти Шюррле

ТУН /Швейцария/, 8 августа. /ТАСС/. Главный тренер российского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов считает, что нападающий Андре Шюррле получил право бить пенальти в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского "Туна" по решению капитана команды Георгия Джикии. Об этом специалист рассказал на послематчевой пресс-конференции.

"Спартак" в четверг на выезде обыграл "Тун" со счетом 3:2. Немец, перешедший в российский клуб на правах аренды из дортмундской "Боруссии", вышел на поле на 60-й минуте игры, заменив полузащитника Джано Ананидзе. За полчаса на поле он заработал пенальти, не сумел реализовать его, а также отдал голевую передачу на Зелимхана Бакаева, который стал автором победного гола.

"Шюррле не готов полностью, тем более играли на синтетике, - сказал Кононов. - Замена была сделана умышленно. Что касается пенальти, то у нас есть пенальтисты - думаю, наш капитан Джикия специально дал Шюррле себя проявить".

"Команда строится, входят новые игроки. В следующем матче будут еще два новых игрока", - отметил главный тренер, отвечая на вопрос о том, какой "Спартак" был настоящим - в первом тайме, или во втором.

Ответная встреча состоится 15 августа в Москве на "Открытие-Арене", начало матча - 19:45 мск. Команда, которая окажется сильнее по сумме двух встреч, в следующем квалификационном раунде Лиги Европы встретится с победителем противостояния между португальской "Брагой" и датским "Брондбю" (первый матч - 4:2). Проигравший завершит выступление в еврокубках.