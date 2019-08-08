Бывший футболист "Спартака" Павлюченко назвал "Тун" командой уровня ФНЛ

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Швейцарский "Тун" показывает игру уровня Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Такое мнение в четверг после игры швейцарской команды с российским "Спартаком" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы высказал ТАСС бывший нападающий красно-белых Роман Павлюченко.

"Спартак" в гостях победил "Тун" (3:2). После первого тайма подопечные Олега Кононова вели со счетом 2:0.

"Игроки "Спартака" сегодня выглядели посолиднее, - сказал Павлюченко. - Конечно, во втором тайме очень расслабились, команда плохо провела вторую половину встречи, игроки вышли после перерыва с таким настроем, как будто они ведут 5:0, а не 2:0. Второй гол случился после грубейшей ошибки Айртона (бразильский защитник потерял мяч возле своей штрафной, после чего "Тун" сравнял счет - прим. ТАСС), в таких ситуациях надо мяч сразу на трибуну отправлять, а не возиться с ним".

Павлюченко отметил, что швейцарская команда показала неплохой футбол. "Было очевидно, что швейцарцы будут биться на каждом участке поля, они сегодня это показали. Но "Тун" не является соперником для "Спартака". "Тун" - это хорошая, крепкая команда уровня ФНЛ. Ответная игра будет гораздо легче, я думаю, что "Спартак" дома три забьет", - заключил экс-игрок "Спартака".

Ответный матч состоится 15 августа в Москве на "Открытие-Арене". Начало встречи - 19:45 мск.