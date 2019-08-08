Тренер "Туна" считает, что его клуб должен был обыграть "Спартак" в матче Лиги Европы

ТУН /Швейцария/, 8 августа. /ТАСС/. Игроки швейцарского футбольного клуба "Тун" в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы против российского "Спартака" должны были одержать победу, но подарили сопернику несколько голевых моментов. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер команды из Туна Марк Шнайдер.

"Спартак" в четверг на выезде обыграл "Тун" со счетом 3:2. В составе российской команды два мяча на счету полузащитника Зелимхана Бакаева, автором еще одного стал нападающий Эсекьель Понсе. У проигравших голами отметились Ниас Хефти и Симоне Рапп. Во втором тайме пенальти не смог реализовать форвард москвичей Андре Шюррле.

"Мы должны были выигрывать сегодня, - сказал Шнайдер. - Я думаю, что исход противостояния не решен. При поддержке наших фанатов будем стараться выиграть в Москве".

"Первый тайм команда провела неплохо, но мало рисковала, - отметил он. - Во втором тайме мы сыграли лучше. Я разочарован несколькими индивидуальными ошибками, которые предрешили исход матча. Мы подарили эти моменты "Спартаку".

Главный тренер "Туна" считает, что между его командой и "Спартаком" нет большой разницы в классе. "Может быть, индивидуально спартаковцы сильнее. Но если моя команда в Москве сыграет сплоченно, все возможно", - резюмировал он.

Ответная встреча состоится 15 августа на "Открытие-Арене", начало матча - 19:45 мск. Команда, которая окажется сильнее по сумме двух встреч, в следующем квалификационном раунде Лиги Европы встретится с победителем противостояния между португальской "Брагой" и датским "Брондбю" (первый матч - 4:2). Проигравший завершит выступление в еврокубках.