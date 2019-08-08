Голландский футболист Тил рассчитывает дебютировать за "Спартак" в воскресенье

ТУН /Швейцария/, 8 августа. /ТАСС/. Голландский футболист Гус Тил надеется, что дебютирует за московский "Спартак" в воскресенье в матче чемпионата России с грозненским "Ахматом". Об этом он заявил в эфире телеканала "Матч Премьер".

21-летний Тил перешел в "Спартак" 5 августа, соглашение с полузащитником рассчитано на четыре года. В четверг футболист не смог сыграть за новую команду в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского "Туна", поскольку в этом сезоне уже был заигран в еврокубке за голландский АЗ.

"Я футболист, поэтому всегда хочу выходить на поле, - сказал Тил после победы "Спартака" над "Туном" (3:2). - Конечно, я расстроен, что не смог сейчас сыграть, но с этим ничего не поделаешь. Однако в воскресенье я готов помочь команде, так что настраиваюсь на предстоящий матч".

"Вопрос о том, сыграю ли я, лучше адресовать тренеру, но я в хорошей форме, поскольку до перехода сыграл в Голландии несколько матчей. Я прошел несколько тестов, которые показали, что все в порядке", - добавил он.

Также Тил отметил, что адаптация к новой команде у него проходит быстро. "Я нацелен выучить русский язык, что ускорит процесс", - рассказал футболист.

Согласно порталу Transfermarkt, "Спартак" заплатил АЗ за Тила €18 млн. В чемпионате России "Спартак" после четырех туров с пятью очками занимает 11-е место, в активе "Ахмата" на одно очко больше.