Павлюченко: тренеру "Спартака" Кононову нужно дать время на построение новой команды

Летом "Спартак" покинули семь игроков - клуб расстался с защитниками Сальваторе Боккетти и Дмитрием Комбаровым, полузащитниками Фернандо, Софьяном Ханни и Денисом Глушаковым, а также нападающими Зе Луишем и Луисом Адриано. "Спартак" взял в аренду из дортмундской "Боруссии" чемпиона мира в составе сборной Германии Андре Шюррле, приобрел полузащитников Гуса Тила, Резиуана Мирзова, Малколма Баду и нападающих Йордана Ларссона и Эсекьеля Понсе. Также в команду вернулся полузащитник Зелимхан Бакаев, который сезон-2018/19 провел в аренде в тульском "Арсенале".

"Сейчас игра в команде перестраивается, костяк ушел этим летом, - сказал Павлюченко. - Главному тренеру тоже сложно, раньше он работал с одними футболистами, а теперь надо строить команду с абсолютно другими. Конечно, болельщики будут требовать результат здесь и сейчас, но Кононову нужно время, чтобы наиграть и построить новую команду".

Павлюченко отметил хорошую игру Бакаева и Шюррле в победном гостевом матче (3:2) со швейцарским "Туном" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. "Когда Шюррле вышел в игре с "Туном" во втором тайме, то команда стал умнее действовать в атаке. Видно, что немец - это футболист высокого уровня, он очень хорош. Мне еще понравился Бакаев, очень хорошо выглядел", - добавил Павлюченко.

После четырех матчей сезона-2019/20 чемпионата России "Спартак" идет 11-м, имея в активе пять очков. Ответная игра с "Туном" пройдет 15 августа на "Открытие-Арене".