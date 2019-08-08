"Монако" без футболиста сборной России Головина откроет новый сезон чемпионата Франции

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Чемпионат Франции по футболу стартует в пятницу матчем между "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, и "Лионом". Бывший игрок московского ЦСКА пропустит первую встречу своей команды из-за перебора желтых карточек, полученных в сезоне-2018/19.

Для Головина начинается второй год в европейском футболе. В прошлом сезоне "Монако" провел 51 матч, россиянин выходил на поле в 35 встречах, забив четыре мяча и сделав столько же голевых передач.

За год в чемпионате Франции полузащитник сборной России окреп и адаптировался в новой для себя среде. В интервью ТАСС он выразил уверенность в том, что стартующий сезон сложится для него и "Монако" лучше, чем предыдущий. Тогда команда только в концовке чемпионата гарантировала себе сохранение места в элите французского футбола и заняла итоговое 17-е место.

Вице-президент "Монако" Олег Петров сказал ТАСС, что руководство клуба всерьез рассчитывает на 23-летнего россиянина и не собирается продавать его. Головина тоже все устраивает в команде. "Даже если бы кто-нибудь хотел, то я бы отказал. Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал, ведь не каждый же год менять команды", - отметил российский футболист.

Несмотря на то, что Головин и его одноклубники едва не вылетели во второй дивизион, в новом сезоне перед ними будут стоять серьезные цели. Вице-президент "Монако" заявил, что команда постарается занять место в призовой тройке и завоевать путевку в Лигу чемпионов.

ПСЖ стал меньше тратить

Что касается трансферного рынка, самыми активными клубами стали "Лилль" и "Лион", занявшие по итогам прошлого сезона второе и третье места в турнирной таблице. "Лилль" оформил самую дорогую сделку в своей истории, продав нападающего Николя Пепе в английский "Арсенал" за €80 млн (по данным портала Transfermarkt - прим. ТАСС). Также клуб расстался с форвардом Рафаэлем Леао, который за €30 млн перешел в итальянский "Милан".

"Лион" за €60 млн продал в английский "Тоттенхэм" полузащитника Тонгая Ндомбеле, а защитник Ферлан Менди за отступные в размере €48 млн перебрался в испанский "Реал". Кроме того, из клуба в скромный испанский "Бетис" за €19,75 млн ушел атакующий хавбек Набиль Фекир, которым еще прошлым летом активно интересовался английский "Ливерпуль".

Победитель шести из семи последних розыгрышей чемпионата Франции ПСЖ этим летом потратил на шестерых новичков всего €80 млн, что почти втрое меньше суммы, заплаченной в 2017 году испанской "Барселоне" за бразильского нападающего Неймара. На продаже трех футболистов клуб заработал €79 млн, из них €12 млн парижане получили от вице-чемпиона России московского "Локомотива", который выкупил контракт польского полузащитника Гжегожа Крыховяка. Самыми дорогими их приобретениями стали защитник дортмундской "Боруссии" Абду Диалло и полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе - €32 млн и €30 млн соответственно.

Второе место в списке самых дорогих покупок лиги с Гейе поделил одноклубник Головина Желсон Мартинш. За 24-летнего атакующего футболиста "Монако" заплатил мадридскому "Атлетико" те же €30 млн. Также состав команды пополнил вратарь Бенжамен Лекомт, за которого "Монпелье" получил €13,5 млн.

Конкурентов у действующего чемпиона практически нет

Несмотря на уже упомянутый режим экономии, ПСЖ остается основным претендентом на чемпионский титул. Вероятность того, что расставшиеся с лидерами "Лилль" и "Лион" смогут навязать команде Томаса Тухеля борьбу за первую строчку, крайне мала. Клуб из французской столицы, в отличие от конкурентов, не ослабился. Даже возможная продажа Неймара не станет серьезной проблемой для них на внутренней арене.

За призовые места, помимо "Монако", "Лилля" и "Лиона", в новом сезоне будут бороться еще три клуба - "Сент-Этьен", "Монпелье" и "Марсель". На пост главного тренера последней команды пришел португальский специалист Андре Виллаш-Боаш, успевший поработать с английскими "Челси" и "Тоттенхэмом", а также российским "Зенитом". Именно вместе с клубом из Санкт-Петербурга он завоевал последний трофей в своей карьере, в мае 2016 года обыграв в финале Кубка России ЦСКА.

Вместо вылетевших во вторую лигу "Кана" и "Генгама" в элите сыграют "Мец" и "Брест". Еще одно место в высшем дивизионе чемпионата Франции разыграли между собой "Ланс" и "Дижон", который по сумме двух матчей сохранил за собой право остаться в турнире.

В сезоне-2019/20 Францию на групповом этапе Лиги чемпионов представят ПСЖ, "Лилль" и "Лион". В групповой стадии Лиги Европы от страны гарантированно сыграют "Сент-Этьен" и "Ренн". "Страсбур" также может попасть в основную сетку второго по значимости еврокубка, если преодолеет три отборочных раунда.