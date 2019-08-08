Спортдиректор "Туна": для выхода в следующий раунд квалификации ЛЕ команде нужно чудо

"Спартак" в четверг на выезде обыграл "Тун" со счетом 3:2. В составе российской команды два мяча на счету полузащитника Зелимхана Бакаева, автором еще одного стал нападающий Эсекьель Понсе. У проигравших голами отметились Ниас Хефти и Симоне Рапп. Во втором тайме пенальти не смог реализовать форвард москвичей Андре Шюррле.

"Нужно чудо, но кто знает - выход в следующий раунд все еще возможен, - сказал Гербер. - Это мы и видели на поле, возможно все. В воскресенье нас ждет матч чемпионата (на выезде против "Люцерна" - прим. ТАСС). В любом случае, мы смотрим вперед".

"Результат не очень хороший для нас, игра была лучше, - признал он. - Мы слишком легко пропустили два мяча, для нас было непросто принять это. С другой стороны, у нас были моменты для того, чтобы забить - мы создавали моменты. После домашнего поражения очень тяжело играть против такого соперника, как "Спартак", который выступает в более сильной лиге, чем "Тун".

"Вратарю "Туна" не повезло в моменте с первым голом"

По мнению представителя руководства "Туна", его команда неплохо играла в первом тайме. "Мы не были настолько плохи в первом тайме, но пропустили два мяча, - отметил спортивный директор. - После перерыва мы знали, что должны сделать все [чтобы изменить ход матча]. "Спартак" вел со счетом 2:0 и мог контролировать игру - возможно, именно поэтому игра изменилась после перерыва".

"Сложно сказать, кто был главным героем матча, в нашей команде могу выделить, конечно же, голкипера Гийома Фавра - он отразил пенальти. С другой стороны, ему не повезло в моменте с первым пропущенным мячом. Думаю, в этом матче нет конкретного героя", - заключил Гербер.

Ответная встреча между "Спартаком" и "Туном" состоится 15 августа в Москве на "Открытие-Арене", начало матча - 19:45 мск. Команда, которая окажется сильнее по сумме двух встреч, в следующем квалификационном раунде Лиги Европы встретится с победителем противостояния между португальской "Брагой" и датским "Брондбю" (первый матч - победа "Браги" в гостях со счетом 4:2). Проигравший завершит выступление в еврокубках.