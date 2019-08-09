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ATP

Рублев и Зверев не смогли выйти в полуфинал теннисного турнира в Монреале в парном разряде

Встреча против дуэта Гранольерс / Себальос завершилась поражением со счетом 4:6, 4:6
Александр Зверев AP Photo/Ng Han Guan
Описание
Александр Зверев
© AP Photo/Ng Han Guan

ТАСС, 9 августа. Россиянин Андрей Рублев и немец Александр Зверев в четвертьфинальной встрече теннисного турнира в Монреале (Канада) в парном разряде проиграли дуэту Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина) и не смогли пробиться в следующую стадию. Призовой фонд соревнований составляет около $6,3 млн.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу испанского и аргентинского теннисистов. Встреча длилась 1 час 4 минуты. В полуфинале Гранольерс и Себальос сыграют победителями матча между дуэтами Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания) - Жереми Шарди (Франция) / Фабрис Мартен (Франция).

В одиночном разряде Рублев не смог преодолеть квалификацию и попасть в основную сетку. Зверев же пробился в четвертьфинал, где в пятницу сыграет с россиянином Кареном Хачановым. Начало - 21:00 мск.

Турнир в Монреале завершится 11 августа.

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