Двоюродный брат Нурмагомедова победил бразильца Онорио на турнире PFL

ТАСС, 9 августа. Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, одержал победу на турнире Professional Fighters League (PFL).

На турнире в Атлантик-Сити (США, штат Нью-Джерси) 23-летний Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе, единогласным решением судей победил 39-летнего бразильца Сайдемара Онорио. На протяжении всего боя Нурмагомедов владел преимуществом, часто используя удары ногами. Онорио же практически не оказывал сопротивления.

На счету россиянина теперь 11 побед и ни одного поражения. Бразилец потерпел седьмое поражение при 13 победах.