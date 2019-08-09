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ММА

Двоюродный брат Нурмагомедова победил бразильца Онорио на турнире PFL

Поединок завершился победой россиянина единогласным решением судей

ТАСС, 9 августа. Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, одержал победу на турнире Professional Fighters League (PFL).

На турнире в Атлантик-Сити (США, штат Нью-Джерси) 23-летний Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе, единогласным решением судей победил 39-летнего бразильца Сайдемара Онорио. На протяжении всего боя Нурмагомедов владел преимуществом, часто используя удары ногами. Онорио же практически не оказывал сопротивления.

На счету россиянина теперь 11 побед и ни одного поражения. Бразилец потерпел седьмое поражение при 13 победах.

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