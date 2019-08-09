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КХЛ

ХК "Авангард" ведет поиски иностранного центрального нападающего

В прошлом сезоне клуб дошел до финала Кубка Гагарина

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Омский "Авангард" ищет иностранного центрального нападающего и рассчитывает закрыть эту позицию к началу сезона. Об этом ТАСС сообщил президент "Авангарда" Максим Сушинский.

В межсезонье состав "Авангарда" пополнили Александр Судницин, Вячеслав Войнов, Свен Андригетто, Даниил Берестнев, Максим Мизюрин, Никита Щербак, Денис Костин, Максим Минеев, Валентин Пьянов, Роман Манухов, Евгений Грачев, Павел Дедунов и Алексей Потапов. По регламенту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в заявку на матч можно вносить не более пяти легионеров. На данный момент в составе "Авангарда" четыре иностранных хоккеиста - защитники Коди Франсон и Вилле Покка, а также нападающие Андригетто и Тэйлор Бек.

"Думаю, что до начала сезона у нас будет закрыта позиция легионера. Планировать подписать защитника - глупость, у нас уже два есть. Мы ищем центрального нападающего", - сказал Сушинский.

В прошлом сезоне "Авангард" дошел до финала Кубка Гагарина, где в четырех матчах уступил московскому ЦСКА. 1 сентября игрой с армейцами команда из Омска откроет новый сезон КХЛ.

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