ЦСКА заинтересован в покупке футболиста "Флуминенсе" Педро

ТАСС, 9 августа. Российский ЦСКА рассматривает возможность трансфера нападающего бразильского футбольного клуба "Флуминенсе" Педро. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на UOL.

Как сообщает источник, сумма трансфера может составить €15 млн. Педро провел в составе бразильского клуба 57 матчей в разных турнирах, в которых забил 20 голов и отдал три результативные передачи.

ЦСКА после четырех туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков. Следующий матч столичный клуб проведет на домашнем стадионе против "Сочи" 11 августа.