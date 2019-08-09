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ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

Россиянки Фролова и Ганенко не смогли пробиться в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболу

В стыковом матче спортсменки уступили полькам Кинге Войташик и Катаржине Коциолек со счетом 26:28, 19:21

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Россиянки Анастасия Фролова и Александра Ганенко уступили в стыковом матче за выход в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу и завершили борьбу на турнире. Соревнования проходят в Москве.

Российский дуэт уступил полькам Кинге Войташик и Катаржине Коциолек со счетом 26:28, 19:21. В 1/8 финала польские спортсменки встретятся с другой российской парой - Мария Бочарова / Мария Воронина.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играют в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи.

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ЧЕ по пляжному волейболу в Москве
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